Brand in GGZ-instelling Ermelo onder controle, cliënt opgepakt als verdachte

In Ermelo heeft brand gewoed in een gesloten GGZ-instelling. Een bewoner van de instelling is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het incident.

Volgens de brandweer stonden verschillende kamers in brand en zijn de circa vijftien cliënten snel geëvacueerd. Rond 22.15 uur was de brand onder controle.

De brand brak uit in een van de kamers van De Duynenhof, een instelling voor mensen vanaf 21 jaar die intensieve zorg nodig hebben. Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet bekend. Vijf kamers hebben schade opgelopen.