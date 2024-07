Eindhovens team voor achtste keer wereldkampioen robotvoetbal

Het Eindhovense robotvoetbalteam Tech United is tijdens de RoboCup wereldkampioen robotvoetbal geworden. In de finale won de ploeg met 6-1 van BigHeroX, het team van de Chinese Hunan Universiteit. Tech United won voor de achtste keer in de categorie voor middelgrote robots.

De Chinezen speelden met een robot minder, die door een kapotte zekering niet mee kon doen. Bij het Eindhovense team waren spelers met namen als Van Perslucht en Robodinho verantwoordelijk voor meerdere doelpunten in een volgens de TU Eindhoven "harde wedstrijd met veel gele kaarten".

De finale werd gespeeld in Eindhoven, waar de technische universiteit afgelopen week gastheer van het jaarlijkse festival was. RoboCup is een vijfdaags internationaal festival dat zich richt op het promoten van robotica en kunstmatige intelligentie. In totaal speelden driehonderd teams mee in vijf categorieën.

Leren van elkaar

Naast het voetbaltoernooi is er onder meer een competitie voor robots die gemaakt zijn om te opereren in rampgebieden. Ook worden er wedstrijden georganiseerd voor robots die kunnen helpen in huishoudelijke situaties. Deze robots kunnen bijvoorbeeld voor ouderen de afwasmachine inruimen.

Na de wedstrijden delen de teams hun ontwikkelingen met elkaar zodat ze van elkaars innovaties kunnen leren. Het ultieme doel van de voetbaltak van de RoboCup is dat in 2050 een team van voetballende robots een wedstrijd kan winnen van de menselijke wereldkampioen voetbal. Volgend jaar is het toernooi in Brazilië.