Goede slotdag bezorgt golfer Schauffele bij Brits Open tweede majortitel

Xander Schauffele heeft het 152ste Brits Open gewonnen. De Amerikaanse nummer drie van de wereld bleef op de fameuze Schotse Royal Troon Golf Club met een totaalscore van 275 (-9) Justin Rose en Billy Horschel twee slagen voor.

Daarmee won hij de befaamde Claret Jug, een bekende trofee.

De 30-jarige Schauffele ging de laatste dag in als gedeeld tweede, op een slag van zijn landgenoot Horschel. Dankzij vijf birdies in een bogeyvrije ronde sleepte hij echter de winst binnen.

Tweede majorzege

De Amerikaan pakte de elfde toernooizege in zijn loopbaan en zijn tweede zege op een major. Eerder dit jaar was hij al de beste bij het PGA Championship. Op de Masters werd hij al eens tweede en bij het US Open derde.