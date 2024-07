Marjan (73) al week vermist vanaf Franse camping: 'Alle scenario's zijn slechte scenario's'

De zoektocht in Frankrijk naar de Nederlandse Marjan Roozendaal (73), die inmiddels een week vermist is, gaat nog steeds door. Dit weekend werd voor het eerst gezocht met Nederlandse reddingshonden. Marjan, die beginnende alzheimer heeft, liep vorige week zondag van een camping af in het Zuid-Franse Vacquières. Sindsdien is ze spoorloos.

Marjan verdween toen ze van plan was om naar het zwembad te gaan. "Ze wist op de camping de weg, ze was al een paar keer heen en weer naar het zwembad gelopen", aldus Brenda de Mol, de dochter van Marjan. "Maar op camerabeelden is te zien dat ze in gedachten verzonken van de camping afloopt. Ze loopt langs de slagbomen. Je ziet dat ze even stilstaat en vertwijfeld om zich heen kijkt. Dan lijkt het alsof ze het besluit neemt om rechtdoor te lopen."

Marjan was op bezoek bij een vriendin die een huisje heeft op de camping Parc Le Duc.

Speurwerk met honden

De Mol is na het nieuws zelf direct naar de camping gegaan. "Het is belangrijk er zelf te zijn, je moet er bovenop zitten, anders stoppen mensen met zoeken." De Franse politie heeft de zoekactie dinsdag gestaakt omdat de speurhonden een spoor hebben gevonden dat stopt. "De Franse politie doet niks actiefs meer omdat ze geen aanknopingspunten hebben", zegt De Mol. De Stichting Reddingshonden RHWW ziet nog wel aanknopingspunten.

Gisteravond zijn de Nederlandse reddingshonden van RHWW aangekomen en is er al kort gezocht. Vandaag gingen de honden weer op pad, al konden ze pas wat later beginnen vanwege het slechte weer. "Er was veel onweer en regen", zegt woordvoerder John van Norden. De groep heeft het gebied opgedeeld in kavels, "met elke kavel een groep met een aantal honden. We zoeken het gebied systematisch af".

"Ze zijn zeer professioneel", zegt De Mol over het reddingshondenteam. "Ze worden ingevlogen over de hele wereld." Zo hielp RHWW ook bij de aardbeving in Turkije. "Het zijn vrijwilligers die vrij vragen van hun werk om op dit soort missies te gaan. Je zou er emotioneel van worden, en dat werd ik ook."

Slechte scenario's

De Mol is "totaal in de overlevingsmodus", en probeert goed voor het team van reddingswerkers te zorgen. "Dan heb je ook iets omhanden."

Ze houdt rekening met verschillende scenario's, "maar alle scenario's zijn slechte scenario's." De Mol over haar moeder: "Als ze bijvoorbeeld ergens in een stad of dorp wordt gevonden, heeft ze er een heel stressvolle periode op zitten waarin ze verdwaald is op een plek waar ze de taal niet spreekt. Dat kan traumatisch zijn, en zorgen voor een enorm verval. Ik maak mij veel zorgen over in welke staat ze is."

Dan is er nog een scenario dat ze verdwaald is in de natuur. "Dat komt veel voor in dit gebied. Dan is haar overlevingskans niet heel groot meer na zeven dagen."

Alzheimer

De Mol had met haar moeder besproken of het verstandig was om op vakantie te gaan, gezien haar vergeetachtigheid. "Ze vond het fijn om onder de mensen te zijn. En het was veilig op een park bij een vriendin, dus wat kon er gebeuren?"

Haar moeder functioneerde "redelijk goed", hoewel haar kortetermijngeheugen niet meer optimaal was. Ze kon volgens De Mol soms iets vragen, en het later opnieuw vragen. "Op het moment dat er stress is, zoals met het overlijden van haar man, verergerde het." Maar je kon nog steeds diepe gesprekken met haar voeren, zegt De Mol. "Haar huis was proper, ze was altijd verzorgd."