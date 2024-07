Pogacar wil na Giro en Tour ook WK winnen: 'Regenboogtrui staat Van der Poel, ik wil hem'

In drie weken tijd kende Pogacar maar één momentje van kwetsbaarheid. In het middengebergte kon hij een lange aanval niet voltooien door een hongerklop en werd hij aan de streep in Le Lioran nipt geklopt door Vingegaard. Verder was de Sloveen op alle vlakken de beste.

"Dit was de eerste grote ronde waarin ik echt elke dag vol vertrouwen was. Zelfs in de Giro had ik een slechte dag, al ga ik niet zeggen welke. Maar deze Tour heb ik kunnen genieten van de eerste tot de laatste dag."

'Kon Urska niet teleurstellen'

Ook in de slottijdrit stond er geen maat op Pogacar. Die tijdrit begon in Monte Carlo, waar Pogacar met zijn verloofde Urska Zigart woont.

"Ik heb zo veel steun om me heen en wilde niemand teleurstellen. Ik had de hele tijd die uitspraak van Urska in mijn hoofd. Zij vervloekte me dat ik elke keer op de training deze wegen wilde nemen. Al die voorbereidingen ga ik nu niet verpesten, dacht ik."