Bidens weg naar herverkiezing: 'Debat was het grote omslagpunt'

Bidens gebrekkige fitheid heeft niet alleen invloed op de beeldvorming, maar heeft ook inhoudelijke gevolgen, ziet journalist en Amerika-deskundige Laila Frank.

Toen Biden geheime documenten mee naar huis nam, werd hij in een rapport hierover beschreven als een "goedbedoelende oude man met een slecht geheugen". Laila Frank: "Dit is een bekend voorbeeld en goed gedocumenteerd, maar er zijn mogelijk ook dingen die we nog niet weten."

Daarnaast ziet ze publieke optredens ook als een substantieel deel van Bidens werk, iets dat hij echt moet beheersen: "Beeldvorming doet er gewoon toe, zeker in het huidige tijdperk." Op sommige beelden is te zien hoe Biden van een trap valt, of struikelt op weg naar een podium.

Volgens Amerikanist Kenneth Manusama werden deze incidenten nog lang "toegedekt met de mantel der liefde". "Er werd dan gezegd dat hij een beetje moe was, of inderdaad wat oud."

Intussen deden Bidens tegenstanders hun uiterste best om het imago van blunderende oude man te versterken. Er verschenen video's waarop het lijkt alsof de president op officiële bijeenkomsten met wereldleiders de weg kwijt is. Maar uitgezoomd was te zien dat Biden niet in de war is, maar wegloopt om een parachutist te begroeten die net naast hem is geland.

Serieuze twijfel

De ommekeer kwam dus na het televisiedebat bij CNN, eind juni. Daar kwam Biden slecht uit zijn woorden en raakte hij regelmatig de draad kwijt. "Dat was echt het grote omslagpunt waarbij men dacht: 'o jeetje'", blikt Manusama terug. Lang werd gezegd dat Biden achter de schermen wel scherp is, maar direct na dat debat ontstond daar serieuze twijfel over bij het grote publiek.

"Kiezers zijn niet gek", zegt Laila Frank. Op campagnebijeenkomsten viel haar op dat Biden wisselend presteerde en fysiek niet sterk overkwam. "Eerst liep hij nog alleen het podium op, maar nu loopt er steeds vaker iemand met hem mee. Kiezers zien dat en maken zich zorgen."

Na het debat sloeg de twijfel toe. Zelfs op de Amerikaanse tv-zenders die het meest pro-Biden zijn, zoals MSNBC, waren presentatoren en commentatoren in shock. In de weken daarna lukte het Biden niet om het vertrouwen terug te winnen. Manusama: "Mijn twijfels werden bevestigd, in plaats van weggenomen."