Pogacar ook snelste in slottijdrit en wint voor derde keer Tour de France

De 111de Tour de France is de grote Pogi-show geworden. Op de slotdag zette eindwinnaar Tadej Pogacar zijn aanspraak op de eretitel 'beste wielrenner aller tijden' nog wat meer in de verf door ook de slottijdrit te winnen.

Daarmee kwam het aantal ritzeges van de 25-jarige Sloveen deze editie op zes, net zoveel als eerder dit jaar in de Giro d'Italia. Voor Pogacar is het na 2020 en 2022 zijn derde eindzege in de Tour.

In de afsluitende tijdrit werden de verhoudingen in het klassement gerespecteerd. Pogacar was in de zware (klim)tijdrit van Monaco naar Nice liefst 1.03 minuut sneller dan nummer twee Jonas Vingegaard.

Remco Evenepoel, winnaar van de eerste tijdrit deze Tour, werd derde op 1.14. De drie vormen ook het podium van het eindklassement.