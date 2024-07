Norris zette ego opzij en liet Piastri voor: 'Hij verdiende het na zijn start'

Piastri vindt dat zijn team het nodeloos ingewikkeld maakte. "We gaan het er zeker over hebben. Mij werd verteld dat Lando eerst stopte om Lewis te 'coveren'. Dat zorgde ervoor dat Lando ervoor kwam en dat maakte het ingewikkelder dan nodig was."

Egoïstisch

Norris staat na zijn tweede plek 76 punten achter Verstappen in het WK. Had hij niet gewoon voor Piastri moeten blijven rijden? "Het gaat door je hoofd, want soms moet je in deze sport egoïstisch zijn. Maar ik ben ook een teamspeler, mijn gedachten gingen alle kanten op."

"Oscar heeft me vaak geholpen en dit is een andere situatie. Het gat tussen Max en mij is erg groot. Red Bull maakte fouten en wij verbeteren. We kunnen het nog omdraaien, dat is het doel."