Wiebes klaar voor de Spelen: eindzege en vijfde ritwinst in Ladies Tour

Lorena Wiebes heeft haar eindzege in de Baloise Ladies Tour nog meer kleur gegeven. De renster van SD Worx was ook in de 117 kilometer lange slotrit rond de Belgische plaats Deinze de beste.

De 25-jarige renster kon de leiderstrui na zaterdag haast al niet meer kon ontgaan. Ze won eerder deze week al de proloog, de eerste etappe en ook etappe 3a en 3b.

Zondag in de laatste rit was ze wederom een klasse beter dan de rest. Na een hergroepering op 5 kilometer volgde er een massasprint. Wiebes ging op 200 meter aan en won met meerdere fietslengtes verschil.

Olympische Spelen

Het parcours van de Ladies Tour liep door Nederland en België en gold voor Wiebes als voorbereiding op de Olympische Spelen in Parijs. Ze is aangewezen als Nederlandse kopvrouw voor de olympische wegwedstrijd.

De wegrit voor vrouwen (158 kilometer) wordt op zondag 4 augustus verreden.