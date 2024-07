Nadal verliest finale in Bastad van Borges, die eerste ATP-toernooi wint

Rafael Nadal heeft de finale van het ATP-toernooi in het Zweedse Bastad verloren. Nuno Borges was in twee sets te sterk voor de 38-jarige Spanjaard (6-3, 6-2) en pakte zo zijn eerste titel.

Het was de eerste finale die Nadal speelde sinds Roland Garros in 2022. Blessures wierpen hem daarna ver terug. Omdat hij eerder deze maand Wimbledon oversloeg, schreef hij zich in voor het relatief kleine graveltoernooi in Bastad ter voorbereiding op de Olympische Spelen.