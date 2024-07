Man (23) overleden na mishandeling op Plein in Den Haag

In Den Haag is afgelopen nacht een 23-jarige man zo ernstig mishandeld dat hij aan zijn verwondingen is overleden.

De mishandeling was rond 00.50 uur op het Plein, tegenover een horecagelegenheid. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, waar hij vanochtend vroeg overleed.

De politie vermoedt dat er voor de mishandeling ruzie ontstond in de Lange Poten, de straat die langs het Plein loopt. Er zouden meerdere mensen bij de mishandeling betrokken zijn, maar de politie weet niet hoeveel en heeft ook geen signalement van de daders.

De politie zoekt getuigen en mensen die camerabeelden hebben van het Plein of omgeving.