Jongen (15) overleden bij tractorongeluk Nagele, 6-jarig kind gewond

Een 15-jarige jongen uit Urk is gisterenavond overleden bij een tractorongeluk in Nagele (Flevoland). Een kind van 6 uit de gemeente Noordoostpolder raakte zwaargewond, schrijft Omroep Flevoland.

Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het onderzoek nog loopt. Er is niemand aangehouden.

Traumahelikopters

Volgens de regionale omroep ging het rond 22.30 uur mis, in het buitengebied van het dorp. Er landden twee traumahelikopters.

Het ongeluk gebeurde niet op de openbare weg, meldt de politie. Aan de weg waar het ongeluk gebeurde liggen enkele landbouwbedrijven.