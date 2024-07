'Mattenkoning' stopt ermee: 'Matje is stukje Haagse cultuur'

Zelf had hij uiteraard ook het grootste deel van zijn leven een matje. "'Toen ik een jaar of vijf was, vroeg ik steeds een handtekening aan de postbode, Michel Adam, hij speelde ook voor ADO Den Haag. Hij had een mat en ik vond het fantastisch."

Het matje wordt soms toch ook gezien als ordinair of alternatief, maar zo ziet Straatman dat zeker niet. "Het is gewoon een stukje Haagse cultuur. De mensen die dat dragen, doen dat vol zelfvertrouwen en dat is wat het zo mooi maakt. Net zoals dreadlocks of een afrokapsel: het hoort bij je identiteit."

Naakt zonder mat

Daarom kon Straatman zelf geen afscheid nemen van zijn mat. "Ik had 'm afgeknipt toen ik dertig werd, als afscheid van de twintiger jaren. Maar ik voelde me wat naakt zonder, dus nu heb ik er weer een." Toch stopt hij dus met knippen, hij is toe aan iets nieuws.

Zijn matjes zijn echter 'vereeuwigd'. Vorig jaar mocht hij matjes knippen op het veld bij ADO Den Haag. Daarnaast is zijn werk te vinden in de Matlas, een boek over Haagse matjes en zijn zijn kapsels opgenomen in de collecties van twee Haagse musea, schrijft Omroep West.

"Het mattengebeuren, de aandacht ervoor, de bijdrage aan de Haagse cultuur, het was prachtig. Maar het is goed zo."