Maleisische kustwacht traceert olietanker die na aanvaring zoek was

Uit de meeste recente vrachtgegevens blijkt dat de Ceres I ruim twee miljoen vaten olie aan boord heeft. Vermoedelijk is de olie afkomstig uit Iran, gezien de route die het schip heeft afgelegd. Iran spreekt de beschuldiging tegen. Op Iraanse olie zijn Amerikaanse sancties van kracht.

De Chinese eigenaar van het schip is niet bereikbaar voor commentaar. Wat de bestemming van het schip was, is niet bekend.

Oliesporen

De zoekgeraakte olietanker werd vandaag in Maleisische wateren teruggevonden, in het bijzijn van twee kleinere schepen die de tanker vooruit sleepten. De kustwacht van Maleisië heeft de bemanning van de drie schepen aangehouden en doet verder onderzoek.

Op de plek van de aanvaring, voor de kust van Singapore, zijn sporen van olie in de zee gevonden. "De milieudiensten zijn op de hoogte gebracht en doen verder onderzoek", aldus de Maleisische kustwacht in een verklaring.

De Maleisische en Singaporese autoriteiten onderzoeken hoe ze beide schepen naar het vaste land kunnen slepen.