'Gokverslaafde Oekraïense militairen kwetsbaar voor Russische chantage'

De sector levert de overheid flink wat geld op. Volgens Gaidai betaalden de gokbedrijven in de eerste helft van dit jaar zo'n 200 miljoen euro aan belastinggeld. Daarmee is de sector goed voor ongeveer 1 procent van de totale eigen inkomsten van de staat.

En dat zet de Oekraïense regering voor een dilemma: hard aanpakken of kiezen voor de belastingwinst die het land goed kan gebruiken?

Het leidt ertoe dat de regering terughoudend is om de gokindustrie te hard aan te pakken. "Dit is een consequentie van de oorlog. Gokken is een ontsnapping aan de realiteit, een reactie op trauma", zei de Oekraïense onderminister van Veteranenzaken onlangs tegen persbureau AFP. "Tijdens oorlogen gebruiken mensen vaak drank of drugs of richten zich op gokken."

Russische invloed

Een groot deel van die gokmarkt was de afgelopen jaren deels in handen van Russische bedrijven. Meteen na de legalisering in 2020 wisten zij flinke winsten in Oekraïne te maken.

Het zorgde voor extra kopzorgen bij de Oekraïense overheid. Niet alleen vloeide een deel van de belastingwinst naar het buitenland, ook waren grote datasets met persoonsgegevens van gokkers en dus ook militairen in handen van Russische bedrijven.

In het najaar van 2022 begon Oekraïne met het intrekken van tientallen gokvergunningen waaronder ook verschillende vanwege banden met Rusland. Volgens Gaidai was de operatie vrij succesvol, al blijft het volgens hem onzeker of echt alle gokbedrijven met Russische banden het land uit zijn gezet.