Sagan stopt na hartproblemen ook met mountainbiken, vandaag laatste kunstje

Peter Sagan rijdt vandaag, op de mountainbike, zijn laatste profwedstrijd. De 34-jarige Slowaak neemt afscheid van de wielersport bij de nationale kampioenschappen van zijn land, zo maakt zijn (weg)ploeg Pierre Baguette bekend.

Afgelopen maand voltooide de drievoudig wereldkampioen op de weg al zijn laatste wegwedstrijd, ook in eigen land. De Ronde van Slowakije was het sluitstuk van zijn afscheidstournee, waarna hij had gehoopt af te zwaaien op de Olympische Spelen.