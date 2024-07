Palestijnse leiders naar Peking: China bemiddelt voor verzoening

"Deze top in China is ontzettend belangrijk," zegt Midden-Oostendeskundige Brigitte Herremans. Ze is onderzoeker aan het mensenrechtencentrum van de Universiteit van Gent. "Eerdere gesprekken zijn steeds mislukt. Sinds Hamas in 2007 de macht overnam in Gaza is er een totale kloof tussen Hamas en Fatah. Ze vechten om de macht in de Palestijnse gebieden. Maar vooral nu is het belangrijk dat ze het eens worden over wat er moet gebeuren na de oorlog."

Israël wil niet dat Hamas bestuurlijk verantwoordelijk blijft voor de ordehandhaving in Gaza, vertelt Herremans. "Maar Fatah wil absoluut niet terug naar Gaza zonder een akkoord met Hamas. Dan zal Hamas alles doen om het te torpederen."

Twijfel

Waarnemers betwijfelen of er in Peking een akkoord kan komen. Maar de deelnemers nemen de gesprekken wel degelijk serieus. "De leider van Hamas, Ismail Haniyeh komt naar Peking en Fatah stuurt z'n toponderhandelaar Mahmoud al-Aloul," zegt Midden-Oostendeskundige Herremans. "Ze geven er de hoogste prioriteit aan. Nu China meer internationale ambities toont zullen de Palestijnen denken: daar moeten we gebruik van maken."

Het nieuws over de ontmoeting in Peking is overigens niet door de Chinese regering naar buiten gebracht. The New York Times kwam ermee, nadat Hamas en Fatah het allebei hadden bevestigd.

Een regeringswoordvoerder van China zegt dat er "te zijner tijd" meer details worden vrijgegeven.