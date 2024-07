Ploegbaas Zeeman wilde Pogacar als belofte naar Visma halen: 'Via Roglic contact gezocht'

Als het aan sportief directeur Merijn Zeeman had gelegen, had Tadej Pogacar bij de Visma-ploeg gereden. Toen de Sloveen belofte was, zocht het toenmalige Jumbo-Visma namelijk contact met de renner. Zeeman ving bot.

We moeten voor dit verhaal terug naar 2018, toen Pogacar furore maakte als belofte. "We hoorden dat hij een bijzonder talent was. Toen heb ik via Primoz (Roglic, red.), zijn landgenoot, nog gekeken wie hij is en of we met hem in contact konden komen."