'Gele kannibaal' Pogacar had concurrent Vingegaard nodig om Tour weer te winnen

De verbetering van Pogacar zat hem niet alleen in zijn motivatie om Vingegaard te kloppen. UAE ging ook mee in de wedloop van de wetenschappelijke benadering van het wielrennen.

Tijdens de Tour vertelde Pogacar al dat UAE zes jaar geleden bij zijn komst "best amateuristisch" was. "Het is echt bizar om te zien hoe de ploeg veranderd is. We letten nu op elk detail."

UAE is op elk onderdeel op zoek naar marginal gains, kleine verbeteringen. "Misschien is het voedsel nu één procent beter dan vorig jaar", zegt Gianetti. "Het gewicht van Tadej, ook één procent eraf. Zijn elasticiteit, één procent beter. Zijn fiets, één procent sneller. Enzovoort"

"Alles bij elkaar is hij dan zes procent beter. En dat scheelt zoveel in je niveau. Dan breek je records."

Trainingskamp

Maar de belangrijkste sleutel tot succes is en blijft zijn motivatie om weer de beste te zijn. "Tadej is dit jaar zo enorm gefocust", vertelt zijn ploegbaas. "In december heeft hij een plan gemaakt hoe hij de Giro en de Tour allebei wilde winnen. Dat heeft hij tot in perfectie uitgevoerd."