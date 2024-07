Noodweer in Brabant leidt tot wateroverlast, onder meer in verzorgingshuis

In Veldhoven is de begane grond van een verzorgingstehuis ondergelopen na noodweer dat vanochtend vroeg over een deel van Brabant trok. De brandweer heeft het water weggepompt. Een liftschacht liep vol met water. De bewoners hoefden niet geëvacueerd te worden.

Ook straten in Veldhoven stonden blank. Omroep Brabant meldt dat buiten bij het hoofdkantoor van chipfabrikant ASML ook veel water stond.

In Eindhoven regende en onweerde het rond 05.00 uur flink waardoor ook daar straten onderliepen. In de wijk Meerhoven viel een boom om.

Nat hardcore-feest

Gisteravond regende het ook al hard in delen van Brabant. Het KNMI had code geel voor de provincie afgekondigd. Het noodweer leidde tot problemen op het festivalterrein van hardcore-feest Dominator in Eersel. Het terrein liep snel onder water.