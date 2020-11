Van Baarle en Arensman in sterke kopgroep in heuvelachtige Vuelta-rit

Cofidis-renner Périchon is als eerste van de zeven koplopers boven op de Alto de Escairon van de derde categorie. Dat is geen toeval: Périchon zal daarmee de bergtrui van zijn ploeggenoot Guillaume Martin hebben willen beschermen.

In het peloton doet zich even later een valpartij voor: onder anderen Niki Terpstra en Max Kanter zoeken het asfalt op. Beiden kunnen hun weg even later vervolgen.