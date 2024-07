Pérez zit nog steeds in de ontkenningsfase, maar het uur U nadert

"Dit is net wat ik niet nodig heb", erkent Pérez ruim een uur na zijn schuiver sipjes. "De omstandigheden waren tricky, maar ik was sneller dan mijn vorige ronde. Eigenlijk compleet onnodig, want mijn tijd was al snel genoeg. Dat weten we nu, maar achteraf is het makkelijk praten. En daarvoor betaal ik de prijs."

"Ik maak me geen zorgen over mijn toekomst", pareert Pérez een vraag over de nieuwe deuk in zijn zelfvertrouwen. "Ik ben vastbesloten om het tij te keren, voel me veel beter in de auto dan voorheen. Deze dreun verandert daar niets aan. In deze weersomstandigheden kan dit elke coureur treffen. Helaas overkomt het mij twee keer op rij."

Mentaal zware strijd

Staat de druk vol op de ketel? "Nee", schudt Pérez. "Absoluut niet. Hongarije en België zijn ook gewoon grands prix waar je 25 punten kunt pakken. Ik ga niet in op contractuele details, maar er is altijd druk. Niks nieuws onder de zon."

Pérez beseft dat hij zijn team hoofdbrekens bezorgt. "Ik baal dat ik mijn crew in de steek laat. Dat doet pijn. Dit is mentaal een zware tijd. De gemakkelijke weg is stoppen met Formule 1, maar zo ben ik niet. Dat is niet de boodschap die ik mijn kinderen mee wil geven. Ik geef niet op en ga deze slechte reeks ombuigen. Dat kan. Ik kom terug."