Voormalige lijfarts Trump: schotwond oor was twee centimeter

De Amerikaanse oud-president Trump herstelt goed van de schotwond aan zijn oor die hij vorige week opliep bij de aanslag tijdens een verkiezingsbijeenkomst. Zijn arts zegt dat de wond zo'n twee centimeter groot was, en nog regelmatig bloedt.

De afgevuurde kogel vloog op minder dan een halve centimeter van Trumps hoofd, schrijft Ronny Jackson in een brief op Trumps socialemediaplatform Truth Social. Er waren geen hechtingen nodig. Jackson is de voormalige lijfarts van Trump en behandelt hem sinds de aanslag dagelijks. Hij is tevens lid van het Huis van Afgevaardigden voor de Republikeinse partij.

Kleine pleister

Bij een verkiezingsbijeenkomst in de staat Michigan zaterdag liep de Republikeinse presidentskandidaat nog rond met een kleine pleister op zijn oor. Volgens persbureau AFP was er flink wat beveiliging op de been.

Na de aanslag werd er kritisch gekeken naar de Secret Service, die verantwoordelijk is voor de beveiliging van Trump.

De schutter, de 20-jarige Thomas Matthew Crooks, lag op het dak van een gebouw aan de rand van het terrein waar de campagnebijeenkomst vorige week plaatsvond. Hij bevond zich op 120 tot 150 meter afstand van Trump en had een vrij schootsveld. Bij de aanslag kwam een toeschouwer om het leven, een oud-brandweercommandant.

Bekijk wat er precies gebeurde bij de aanslag: