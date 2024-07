Trump drijft op rally spot met Democraten: 'Wie is eigenlijk hun kandidaat?'

Donald Trump heeft zijn eerste campagnebijeenkomst gehouden sinds de mislukte aanslag op zijn leven een week geleden. Duizenden mensen waren afgekomen op de rally in Grand Rapids in de staat Michigan die, anders dan vorige week zaterdag, niet in de open lucht werd gehouden.

De bewaking rond het evenement was zeer streng: buiten was er veel politie op de been, binnen in de Van Andel Arena zaten scherpschutters op de hoogste plekken om iedereen in de zaal goed in de gaten te kunnen houden.

Trump, die zijn opwachting maakte met zijn running mate voor de verkiezingen J.D. Vance, dreef onder meer de spot met president Biden, die na een dramatische verlopen debat met Trump onder druk staat van Democratische partijgenoten om plaats te maken voor een andere kandidaat uit de partij.

De afgelopen dagen waren er geruchten dat Biden dit weekend mogelijk uit de race zou stappen, maar een aankondiging is tot nu toe uitgebleven. Het team Biden liet gisteren weten dat de president komende week zijn campagne hervat. Biden zat de afgelopen dagen thuis met covid en kampte volgens zijn arts met lichte klachten.

Veel bijval

Trump (78) zei onder luid gelach en gejuich dat de Democraten "een paar problemen hebben". "Om te beginnen weten ze niet wie hun kandidaat is." Hij haalde onder andere uit naar Nancy Pelosi, de invloedrijke Democratische oud-voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. "Ze keerde zich tegen Biden als een hond. Ze is zo gek als een wandluis."

Bekijk hier een deel van de toespraak van Trump: