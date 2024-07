Wereldwijde storing raakte 8,5 miljoen computers, 1 procent van alle Windows-machines

De internationale computerstoring raakte vrijdag 8,5 miljoen computers, meldt Microsoft in een blogpost. Een fout in een automatische update van de beveiligingssoftware van het bedrijf CrowdStrike zorgde wereldwijd voor storingen van het besturingssysteem van Microsoft. Wereldwijd kwamen banken, winkels, vliegvelden en ziekenhuizen in de problemen.

Het gaat om 1 procent van alle Windows-machines, schrijft Microsoft. "Hoewel het percentage klein was, tonen de brede economische en maatschappelijke gevolgen dat CrowdStrike gebruikt wordt door bedrijven die cruciale diensten leveren."

Gekelderd op de beurs

CrowdStrike is vrijdag 11 procent minder waard geworden op de aandelenbeurs in New York. Volgens analisten van Bloomberg Intelligence kost het herstel van de storing waarschijnlijk veel tijd, waardoor vergoedingen voor klanten hoog kunnen uitvallen. Daarnaast dreigen er rechtszaken over schadevergoedingen.

De topman van CrowdStrike, George Kurtz, heeft in een interview met NBC News zijn excuses aangeboden. In een brief aan klanten belooft hij tevens "volledige transparantie" in het onderzoek naar de precieze oorzaak. Het betrof in ieder geval geen cyberaanval.

Blauw scherm

De storing werd veroorzaakt door een automatische update. Daardoor konden Windows-computers waar de software op draaide niet meer opstarten. In plaats daarvan kregen gebruikers een blauw scherm met een foutmelding.

In Nederland waren de problemen zaterdagochtend bijna allemaal opgelost.

De storing leidde vrijdag tot drukte op Schiphol. KLM moest 155 vluchten annuleren: