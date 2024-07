Kelderman was hard op weg naar grootse zege in Tour: 'Maar ik kwam mezelf tegen'

Dat weet Kelderman zelf ook. Als hij wat meer afstand neemt, kan de man met de goede klimmersbenen ook genieten van zijn optreden.

"Het was supermooi om twee dagen in de aanval te rijden in de Tour de France. Je moet daar de benen voor hebben, maar ik had echt een goed gevoel. Dat ik dit nog in de derde week kan, betekent dat ik in vorm ben. Ik denk dat we kunnen zeggen dat we als team hebben gevochten voor wat we waard waren, ik ben er trots op hoe wij in deze Tour hebben gereden."