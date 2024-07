Man verdronken in IJssel, ook zwemmers in zorgelijke toestand uit water gehaald

In Groningen kwamen hulpdiensten in actie bij het Hoornsemeer. Ook daar is een persoon uit het water gehaald. RTV Noord schrijft dat het niet duidelijk is hoe het met die persoon gaat, maar dat ook diegene per ambulance naar het ziekenhuis moest.

Ook in de Nederrijn bij Wageningen was iemand te water geraakt. Na een half uur werd hij volgens Omroep Gelderland gevonden en in zorgelijke toestand naar het ziekenhuis gebracht.