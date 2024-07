Veelvraat Wiebes slaat twee keer op één dag toe in Baloise Ladies Tour

Lorena Wiebes heeft haar vierde ritzege in de Baloise Ladies Tour van 2024 geboekt. De renster van SD Worx-Protime sloeg zaterdagavond ook toe in de tijdrit over 11 kilometer met start en finish in het Belgische Zwevegem.

Eerder vandaag was Wiebes ook al de snelste in etappe 3A, daarvoor won ze al de proloog en de eerste etappe. In totaal won Wiebes al tien keer een etappe in de ronde door Nederland en België. Daarmee is ze recordhoudster.

Wiebes dook in etappe 3B als enige onder de vijftien minuten. 14.53,46. De Belgische Marion Norbert Riberolle (Fenix-Deceuninck Development Team) werd tweede op vijftien seconden en de Nederlandse Thalita de Jong (Lotto Dstny Ladies) eindigde als derde op zeventien seconden.