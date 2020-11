Overlijden chimpansee betreurd: 'Mijn Mike, mijn aap is dood'

Het overlijden van chimpansee Mike uit Dierenpark Amersfoort, die gisteren werd doodgeschoten, heeft veel losgemaakt. Niet alleen bij bezoekers en dierverzorgers van het park, maar ook bij Conny Vink. De 75-jarige zangeres trad in 1969 enkele keren op met Mike en kreeg een band met het dier.

Aap Mike ontsnapte gisteren samen met zijn jongere soortgenoot Karibuna uit het apenverblijf. De dieren liepen los door het park en veroorzaakten opschudding bij bezoekers, die oog in oog met de chimpansees kwamen te staan. Uit veiligheidsoverwegingen werden beide dieren doodgeschoten.

"Mijn Mike, mijn aap is dood", zegt Conny Vink bij RTV Utrecht. "Het is zo'n groot verdriet. Ik heb er geen woorden voor. Ik weet dat mensen nu overlijden door corona, maar de dood van Mike grijpt mij ook echt aan. Ik heb Mike altijd gevolgd en we hebben altijd een verbinding gehad. Het was een hele vrolijke aap."

"Tanden in dashboard"

De twee ontmoetten elkaar voor het eerst in 1969 tijdens een tv-show van Mies Bouwman, waar Vink de aap vasthield. Daarna heeft de chimpansee nog een aantal keer met de zangeres opgetreden: "Hij is met mij in de auto mee geweest. Hij heeft toen met de tanden in mijn dashboard gezeten. Ze mogen een eigen willetje hebben. Je had het moeten zien."

De laatste jaren zocht ze Mike vooral op in zijn verblijf: "Naarmate hij groter werd, kon je er niet meer bij komen. Het was altijd op een afstand, omdat hij ook onberekenbaar was. Het blijven apen. Het was wel een dierentuin-aap, maar we hadden echt een band."

Dominant gedrag

De twee apen ontsnapten uit hun verblijf door een menselijke fout bij het sluiten van de verblijven. Dierverzorger Marjo Hoedemaker zegt dat het doodschieten van de chimpansees niet te voorkomen was: "Het stuit iedereen tegen de borst, maar veiligheid is primair."

"Chimpansees zijn ontzettende lieve dieren in familieverband en ze hebben een ontzettende nauwe band met hun verzorgers. Maar op het moment dat een chimpansee buiten zijn eigen territorium komt, zijn ze levensgevaarlijk. Ze hebben dan enorm dominant gedrag. Hoe lief ze ook zijn."

Hoedemaker liep vaak langs het verblijf van de apen en kende Mike goed: "Mike was een fantastische chimp, we hadden allebei een wit baardje. We kenden elkaar meer dan vijftig jaar. Het was een fantastisch dier. Mike was een icoon, maar had ook echte apenstreken."

Protestactie en onderzoek

Bij het dierenpark wordt vanochtend geprotesteerd door de organisatie Alle Dieren Vrij. Ze willen gerechtigheid voor de doodgeschoten chimpansees en eisen een sluiting van de dierentuin, aldus RTV Utrecht.

Een aantal dierenrechtenorganisaties wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt. RTV Utrecht meldt dat Comité Dierennoodhulp en Animal Earth denken dat de dierentuin de wet heeft overtreden door de dieren meteen dood te schieten en niet eerst andere oplossingen te proberen.

Het dierenpark zegt dat er geen tijd was om de apen te verdoven. Ook een gedragsexpert van Stichting AAP noemde de keuze van de dierverzorgers gisteren al de juiste.

Comité Dierennoodhulp heeft samen met Animal Earth, Diervriendelijk Nederland en Rechten voor al wat leeft een brandbrief gestuurd naar de vaste commissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het voorval in Amersfoort.