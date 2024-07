Ibrahim Iskandar, schoonvader van Nederlander, nieuwe koning van Maleisië

In Maleisië is sultan Ibrahim Iskandar gekroond tot koning van het land. De 65-jarige miljardair is de schoonvader van de Nederlander Dennis Verbaas, die tegenwoordig door het leven gaat als Dennis Muhammad Abdullah.

Het voormalige fotomodel uit Lisse trouwde in 2017 met prinses Aminah, de enige dochter van Ibrahim, de sultan van Johor Bahru. Daarmee trad de Nederlander toe tot een zeer rijke koninklijke dynastie die teruggaat tot 1528.

Harley Davidson

Volgens persbureau Bloomberg wordt het fortuin van Ibrahim geschat op zo'n 5,7 miljard dollar. Hij bezit een vloot vliegtuigen en heeft een uitgebreide collectie luxe auto's en motorfietsen. Ook beschikt hij over een klein privéleger.

De nieuwe koning staat erom bekend dat hij het liefst op een Harley Davidson rondrijdt door Johor Bahru. Hij zet zich regelmatig in om armoede in de deelstaat te bestrijden.

Het koningschap is in Maleisië niet meer dan een ceremoniële titel, maar de afgelopen jaren wordt de positie van de vorst steeds belangrijker. Zo speelde de vorige koning een rol bij de benoeming van premier Anwar en riep op tot politieke stabiliteit.

Geen 'marionettenkoning'

Ook Ibrahim ambieert een actieve rol. In een interview voorafgaand aan de kroningsceremonie zei hij dat hij niet van plan was om als een 'marionettenkoning' op de troon te gaan zitten. Hij wil zich inzetten voor het bestrijden van corruptie en het verbeteren van de eenheid in het land.

Ibrahim is voor vijf jaar benoemd. Het koningschap van Maleisië rouleert elke vijf jaar onder de negen sultans van het schiereiland van Malakka. Ibrahim Iskandar is de zeventiende vorst van het land.