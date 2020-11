Tellen nog in volle gang, maar Trump claimt overwinning en Biden vraagt om geduld

Een opmerkelijke toespraak waarin wordt voorgesorteerd op een overwinning en een oproep om vooral nog even te wachten tot alle stemmen geteld zijn. Ook in de reacties van de twee presidentskandidaten tijdens de verkiezingsnacht klinkt de enorme verdeeldheid in de Verenigde Staten door.

Gejuich klinkt in de zaal van het Witte Huis waar Trump reageert op de laatste standen. Hij beklimt het katheder en bedankt zijn miljoenen stemmers. "We zouden deze verkiezingen winnen, en eerlijk gezegd hebben we ze ook gewonnen", klinkt zijn reactie als het feestgedruis in de zaal is verstomd, ruim voordat alle stemmen geteld zijn en een overwinning is zekergesteld.

De toespraak wekt grote verbazing, niet alleen omdat er nog volop wordt geteld in meerdere swing states, maar vooral ook omdat Trump openlijk speculeert over verkiezingsfraude: "een schande voor ons land". Die verbazing is ook te horen bij het doorgaans Trump-vriendelijke tv-netwerk Fox News: "Trump gooit een lucifer op een lichtontvlambare situatie", vindt Fox-journalist Chris Wallace.