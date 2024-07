Pogacar gunt concurrent Vingegaard ritzege niet: 'Ik word betaald om te winnen'

"Als je me dat voor de Tour had verteld, zou ik het niet geloofd hebben. Het is buitenaaards, eigenlijk", zei Pogacar. "Vijf zeges is meer dan genoeg. Eén was al genoeg geweest. Of alleen de gele trui zonder ritwinst was ook al heel mooi geweest. Maar dit is hoe het gaat in wielrennen, als je goede benen hebt, kun je veel winnen."

En gaat hij morgen in de afsluitende tijdrit in Nice ook voor zijn zesde? "Het belangrijkste is veilig aankomen, want het is best een gevaarlijke tijdrit. Ik wil ook een beetje gaan genieten van het publiek."