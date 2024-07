Vanavond op tv: Antibiotica-resistentie in oorlogssituaties • Journalist Evan Gershkovich veroordeeld

Evan Gershkovich veroordeeld

De Amerikaanse journalist Evan Gershkovich is in Rusland veroordeeld tot 16 jaar cel. Hij werd vorig jaar opgepakt tijdens zijn werk in Jekaterinenburg. Rusland beschuldigt hem van spionage. Na de eerste schok over deze uitspraak van een Russische rechtbank, lijkt er nu ook wat hoop te gloren. Want nu Gershkovich is veroordeeld, kan er serieus gesproken gaan worden over een gevangenenruil.