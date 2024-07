Vreugde bij McLaren, frustratie voor Verstappen: 'Hele weekend net te langzaam'

Ook Piastri is tevreden, maar denkt dat hijzelf nog beter had gekund. "Mijn eerste ronde in de derde kwalificatiesessie was matig. Ik maakte een vrij grote fout. De tweede ronde was veel beter, maar de omstandigheden waren ook best lastig hier. De auto is snel, het hele weekend al. We hebben een grote kans op een geweldig resultaat. Vertrouwen hebben we genoeg."

'Niet goed genoeg'

Bij Verstappen was er grote frustratie toen hij over de lijn kwam na zijn tweede vliegende ronde in de beslissende sessie. "De ronde was oké, maar niet goed genoeg. We zijn het hele weekend al net te langzaam. Dat is het verhaal." Een duidelijke samenvatting van de drievoudig wereldkampioen.

Verstappen denkt dat de updates, die sinds dit weekend op de Red Bull zijn aangebracht, wel werken. "Maar we staan nog steeds niet vooraan. Qua balans is het op het randje. Ik moet meer pushen dan vorig jaar. Dat betekent dat we werk te doen hebben."

Waarom de Nederlander na de laatste rode vlag, vanwege een stevige crash van Yuki Tsunoda, niet nog een derde poging deed? "Ik wilde niet meer. De banden waren op, zinloos dus."

Het afstellen van de Red Bull blijft een lastige opgave voor Verstappen en Red Bull. "Zo is het al een tijdje. We pushen en werken hard, maar dat is niet eenvoudig. Meer dan ons best kunnen we niet doen. Proberen optimaal te presteren met wat we hebben."