Pogacar breekt belofte en wint ook laatste bergetappe, zijn vijfde deze Tour

Kelderman kreeg in eerste instantie de Fransman Bruno Amirail en de Spanjaard Enric Mas mee. Later sloten ook Carapaz, Romain Bardet, Marc Soler, Jasper Stuyven, Kevin Geniets, Tobias Johannessen en ploeggenoot Jan Tratnik aan.

Die groep had na de eerste twee beklimmingen ruim vier minuten voorsprong op het peloton.

In het peloton zette Remco Evenepoel op zo'n vijftig kilometer van de streep zijn ploeg op kop. De Belgische kopman van Soudal Quick-Step leek zelf nog wat van plan te zijn. Een podiumplaats kon hem al bijna niet meer ontgaan, maar de Belg leek nog even aan meer te denken.

Een aanval op plek twee van Vingegaard misschien? De Deen leek op de eerste beklimming van de dag, de Col de Braus, namelijk niet helemaal scherp te zijn.

Carapaz brengt bergtrui naar Nice

Ondertussen was één renner in de kopgroep op dat moment nog met hele andere zaken bezig dan de rit winnen. De Ecuadoriaan Carapaz wilde heel graag de bolletjestrui veiligstellen. Dat lukte hem door als eerste over de Col de Turini te komen en later ook als eerste boven te komen op de Col de la Colmiane.

Zo was de voorsprong van Carapaz op zijn concurrent Pogacar ruim genoeg om zondag in Nice gehuldigd te worden als winnaar van het bergklassement.