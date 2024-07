Cyprus: een halve eeuw een gespleten land

Het conflict kostte de levens van duizenden burgers en militairen aan beide kanten. Het leidde ook tot een vluchtelingendrama. Naar schatting 160.000 Grieks-Cyprioten uit het noorden moesten halsoverkop vluchtten naar Zuid-Cyprus. Hun huizen lieten ze achter, niet wetend of ze ooit nog zouden terugkeren. Zo'n 70.000 Turks-Cyprioten die in het zuiden woonden, maakten de omgekeerde vlucht.

De Turkse invasie op 20 juli was succesvol. Turkije had een van de sterkste en grootste legers van de wereld. De Griekse coupplegers trokken zich snel terug.

Er kwam niet lang daarna ook een eind aan de militaire dictatuur in Athene. In de Republiek Cyprus werd de orde en democratie hersteld. Maar in het noorden bleef het Turkse leger de macht vasthouden. Turkije had een derde van het eiland bezet. Dat bleef zo tot 1983, toen de Turkse Republiek van Noord Cyprus (TRNC) werd uitgeroepen. Een de facto staat die door geen enkel land wordt erkend, behalve Turkije.

Vijftig jaar later is er op dat vlak weinig veranderd. Cyprus is nog altijd een verscheurd eiland. Met Nicosia (in het Turks 'Lefkosa') als verdeelde hoofdstad: de bufferzone, die het eiland opdeelt in tweeën, loopt dwars door de binnenstad. De ene kant is Grieks-Cypriotisch, de andere kant Turks-Cypriotisch. VN-troepen houden toezicht op de broze vrede.

De bufferzone mag officieel geen grens worden genoemd, maar er zijn verschillende overgangen waar men een paspoort moet laten zien om erdoor te mogen. In het centrum van Nicosia is een stukje niemandsland van 50 meter tussen de Turks- en Grieks-Cypriotische paspoortcontrole.

'One Cyprus' heeft iemand er met een spuitbus op de muren gekalkt: