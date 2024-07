Dode schapen gevonden buiten afgesloten landgoed Leusden

Vlak buiten het deels afgesloten landgoed Den Treek zijn vanochtend vier dode en een aantal gewonde schapen gevonden. Er is melding gedaan bij BIJ12, de organisatie die onderzoekt of een wolf de dieren heeft gebeten.

Een boswachter trof de dieren aan bij de Bruinenburgersluis in Woudenberg, meldt RTV Utrecht. Dat is een paar kilometer van het landgoed bij Leusden, waarvan een deel werd afgesloten nadat een meisje door vermoedelijk een wolf was gebeten. Vermoedelijk gaat de wolf van Den Treek dus ook buiten het landgoed op jacht.

Fietsers en wandelaars mogen in het 'kerngebied' van Den Treek tot 15 augustus niet naar binnen. De gemeente Leusden heeft een noodbevel afgegeven waarin staat dat de eigenaar het gebied niet langer mag openstellen.

Burgemeester Bouwmeester van Leusden zei dat het besluit was genomen na overleg met experts van de provincie. "Ik doe een dringend beroep op gezond verstand hierin, zodat iedereen in Leusden veilig en gezond kan blijven." Het eerdere advies van de gemeente om het hele landgoed te mijden blijft van kracht.

Ook hond aangevallen

Het is niet de eerste keer dat schapen worden doodgebeten in het gebied. Op 1 april trof rentmeester Wilbert Nijlant negen dode schapen aan op een weide van het landgoed. Nijlant zei toen dat de dieren door een wolf waren gedood, ook al was het gebied afgeschermd met een wolfwerend hek. Vorig weekend viel een wolf op Den Treek een aangelijnde hond aan.

BIJ12 onderzoekt nu, onder meer door het vergelijken van dna, of het inderdaad een wolf was die de schapen in Woudenberg heeft aangevallen.