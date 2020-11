Nek-aan-nekrace in deze 'swing states', zo staan Trump en Biden ervoor

Verkiezingsofficials tellen stemmen in Philadelphia (Pennsylvania) - Reuters

De uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen gaat afhangen van het verkiezingsresultaat in zes staten: Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Georgia en Nevada. Hoe staat het ervoor in de swing states die nog wachten op een uitslag? Wisconsin (10 kiesmannen)

Trump won hier in 2016 met een nipte voorsprong. Op dit moment staat Biden licht voor, iets meer dan 1 procentpunt, met 95 procent van de stemmen geteld. De voorsprong is ruim 20.000 stemmen. Michigan

In Michigan, waar Trump in 2016 won, gaat Biden nu aan de leiding. Met 96 procent van de stemmen geteld staat de Democraat op een voorsprong van ruim 0,5 procentpunt. Veel Democraten hebben per post gestemd, en daarvan is een deel nog niet geteld. Dat geldt met name voor Detroit en voorsteden, waar veel poststemmen nog geteld moeten worden. Vooraf werd gewaarschuwd dat de uitslag in Michigan tot vrijdag op zich kan laten wachten, maar inmiddels hebben verkiezingsofficials gezegd te hopen dat ze al binnen 24 uur een voorlopige uitslag kunnen geven. Pennsylvania

De noordoostelijke staat Pennsylvania kan deze verkiezingen een belangrijke rol spelen. Veel stemmen zijn er per post uitgebracht, en die moeten nog worden geteld. Trump staat in Pennsylvania op een flinke voorsprong van 9 procentpunten, met nog 36 procent van de stemmen te tellen. Volgens sommige analisten is het de vraag of de poststemmen die nu nog geteld moeten worden, nog het verschil kunnen maken. Er moeten nog meer dan 1 miljoen briefstemmen worden geteld. "Het is een heel tijdrovend en ingewikkeld proces, want je moet bijvoorbeeld handtekeningen controleren en kijken of de envelop wel goed is dichtgedaan", zegt correspondent Arjen van der Horst. North Carolina

In North Carolina gaat Trump aan kop. Met 94 procent van de stemmen geteld heeft de huidige president net iets meer dan de helft van de stemmen binnengehaald. Georgia

Ook in Georgia staat Trump voor. Hij haalt daar nu iets meer dan de helft van de stemmen binnen, met 94 procent van de stemmen geteld. Dat kan nog veranderen, want veel stemmen uit de grote stad Atlanta zijn nog niet binnen. In die regio hebben de Democraten de overhand. Bekijk hier de uitslagen van de Amerikaanse verkiezingen: