Alle ogen nu op 'swingstates' Wisconsin, Michigan en Pennsylvania

In Wisconsin staat Biden nu op een kleine voorsprong. In Michigan heeft Trump een lichte voorsprong, maar de verwachting is dat veel Democraten per post hebben gestemd, en veel van die stemmen zijn nog niet geteld.

Mocht Trump of Biden winnen in Wisconsin én Michigan, dan maakt de uitslag in Pennsylvania niet meer uit, en zou er vandaag al een uitslag kunnen zijn.

Pennsylvania

Als een kandidaat niet in beide staten weet te winnen, dan zou Pennsylvania nog wel een belangrijke rol kunnen spelen. Daar zijn veel stemmen per post uitgebracht en veel van die stemmen kunnen pas sinds vannacht worden geteld, na sluiting van de stembureaus.

Trump staat in Pennsylvania op voorsprong, volgens sommige analisten zelfs zo ver dat de poststemmen die nu nog geteld moeten worden mogelijk geen verschil meer maken. Mocht dat toch zo zijn, kan het dagen duren. "Het is een heel tijdrovend en ingewikkeld proces, want je moet handtekeningen controleren, kijken of de envelop wel goed is dichtgedaan, etcetera."

Daarbij mogen in Pennsylvania poststemmen die drie dagen na de verkiezingen aankomen nog meegeteld worden, zolang er maar een poststempel van 3 november of daarvoor op staat. "We hebben ook al verkiezingsofficials uit Wisconsin, Michigan en Pennsylvania gehoord, die allemaal hebben gezegd: we hebben meer tijd nodig voordat we met een definitieve uitslag voor onze staat kunnen komen."

Vandaag geen uitslag

Vooraf was de vrees dat een definitieve uitslag nog dagen op zich kan laten wachten als de uitslag afhangt van de stemmen die per post zijn uitgebracht. Maar het kan ook meevallen. In Michigan was eerder gezegd dat het tellen misschien wel tot vrijdag kon duren, maar inmiddels hebben verkiezingsofficials gezegd dat ze er al binnen 24 uur mee klaar kunnen zijn.

De lijst met staten waarvan de uitslagen wel al duidelijk zijn, lijkt op die van vier jaar geleden. Met tot nu toe één grote uitzondering: Arizona. Die lijkt naar Joe Biden te gaan, al heeft de gouverneur gezegd dat het nog te vroeg is om een overwinning in die staat al toe te wijzen.

Ook in North Carolina en Georgia is de uitslag nog niet helemaal zeker. In die staten zien de tussenstanden er goed uit voor Trump. "Maar bijvoorbeeld in een staat als North Carolina mogen poststemmen die tot 12 november aankomen nog meegeteld worden, zolang er maar een poststempel van 3 november of daarvoor op staat." In Georgia kan de uitslag al binnen enkele uren duidelijk zijn.

Trump: naar Hooggerechtshof

Intussen hebben Biden en Trump al gereageerd op de eerste uitslagen. Biden wil vooral optimisme uitstralen. "Hij zei: we hebben er alle vertrouwen in dat we deze verkiezingen gaan winnen, maar hij zei er ook meteen bij dat op dit moment niemand de overwinning kan claimen. Hij zei bereid te zijn dagen te wachten", zegt Van der Horst.

Hoewel een aantal staten 'too close to call' zijn, claimde Trump in zijn toespraak vannacht de overwinning. Voor zijn aanhang zei hij dat "eigenlijk, we deze verkiezingen hebben gewonnen" en dat "ze ons niet meer kunnen inhalen".

Biden sprak zijn aanhang toe in zijn woonplaats Wilmington (Delaware), Trump reageerde op de uitslagen in het Witte Huis: