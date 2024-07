Bol in uitstekende vorm naar Parijs, records voor Klaver en Foppen in Londen

Femke Bol heeft bij haar laatste test voor de Olympische Spelen nog maar eens bewezen dat ze in uitstekende vorm verkeert. Bij haar tweede race in de Diamond League dit seizoen was de wereldkampioene ook in Londen veruit de snelste op de 400 meter horden.

Ook met de vorm van andere Nederlandse atleten lijkt het wel goed te zitten in aanloop naar Parijs. Lieke Klaver verbeterde op de 400 meter haar persoonlijk record en Mike Foppen liep op 3.000 meter - geen olympische afstand - het 19 jaar oude Nederlands record uit de boeken.

Volle tribunes

"Het is ongekend", verwees Bol na afloop naar het publiek. In Oost-Londen zaten 58.000 toeschouwers op de tribune. "Dit is een droom die uitkomt, dit is echt geweldig."