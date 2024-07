Enerzijds herdenking, anderzijds viering van Turkse invasie Cyprus

Op Cyprus vindt vandaag de herdenking plaats van de Turkse invasie van 1974. Het is vijftig jaar geleden dat het eiland in tweeën werd gesplitst. Het zuidelijke deel, waar de meeste mensen Grieks spreken, wordt internationaal erkend als onafhankelijke staat en is ook onderdeel van de EU. Voor Noord-Cyprus geldt dat alleen Turkije dat als onafhankelijk land beschouwt.

Jaarlijks herdenken de Grieks-Cyprioten de duizenden mensen die omkwamen bij het conflict. Ook de mensen die nog altijd vermist zijn, worden herdacht. De Turks-Cyprioten vieren de stichting van hun eigen staat en hun overwinning, met vandaag een grote militaire parade in hun gedeelte van de hoofdstad Nicosia.

De Turkse president Erdogan is aanwezig voor de festiviteiten en gaf een speech. "Precies vijftig jaar geleden nam het heroïsche Turkse leger een historische stap voor de onafhankelijkheid van de Turkse Cyprioten", zei hij. De Turks-Cyprioten willen een tweestatenoplossing, terwijl de Grieks-Cyprioten weer willen herenigen als federatie.

Beelden van de viering in het Turkse gedeelte van Nicosia: