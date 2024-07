Eerste Nederlandse sporters in olympisch Parijs: 'Nog nooit zulke grote tribunes gezien'

Het olympisch dorp in Parijs stroomt langzaam maar zeker vol met atleten, want over een kleine week gaan de Olympische Spelen al van start. De handboogschutters waren de eerste Nederlandse atleten in het dorp, want zij komen donderdag al in actie.

"Het is heel vet om hier te zijn", zegt handboogschutter Laura van der Winkel in Langs de Lijn en Omstreken. De 22-jarige Brabantse maakt volgende week haar debuut op de Spelen. Ze kwam donderdag samen met haar teamgenoten aan in het olympisch dorp, dat in de Parijse voorstad Saint-Denis ligt.