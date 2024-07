PSV oefent tweemaal tegen Paderborn; Lang, Driouech en 15-jarige maken minuten

Bij Paderborn, dat vorig seizoen als zevende eindigde op het tweede Duitse niveau, speelden enkele Nederlanders mee. Op doel keepte Pelle Boevink uit Hengelo een prima wedstrijd, voorin kon voormalig MVV'er Koen Kostons weinig gevaar stichten.

Aan PSV-zijde maakte Til een sterke indruk: hij speelde bij vrijwel alle aanvallen een belangrijke rol. De openingsgoal van De Jong was een rebound uit een knap schot van Til, waarna de middenvelder in de tweede helft zelf scoorde. Oog in oog met doelman Boevink schoof Til de bal geroutineerd binnen.

Vlak voor tijd scoorde Paderborn nog, waarmee de eindstand van het eerste duel op 1-2 werd bepaald.

Eerste goal Driouech

Later op de middag speelden PSV en Paderborn nogmaals tegen elkaar, waarbij beide teams een volledig nieuw elftal opstelden. Dat betekende dat veel jeugdspelers van de Eindhovenaren de kans kregen, onder wie de pas 15-jarige Fabian Merién.

De voorhoede bestaande uit Ricardo Pepi, Johan Bakayoko en Couhaib Driouech was eredivisiewaardig en laatstgenoemde liet zich direct zien. Driouech, die overkwam van Excelsior, prikte de bal na een klein halfuur in de hoek op aangeven van Pepi.

Na rust liet het jeugdige PSV de wedstrijd uit de handen glippen en incasseerde het twee goals. Daarmee werd het tweede oefenduel dus verloren (2-1).