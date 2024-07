PSV boekt volwassen oefenzege op Paderborn, Lang maakt fitte indruk

Bij Paderborn, dat vorig seizoen als zevende eindigde op het tweede Duitse niveau, speelden enkele Nederlanders mee. Op doel keepte Pelle Boevink uit Hengelo een prima wedstrijd, voorin kon voormalig MVV'er Koen Kostons weinig gevaar stichten.

Aan PSV-zijde maakte Til een sterke indruk: hij speelde bij vrijwel alle aanvallen een belangrijke rol. De openingsgoal van De Jong was een rebound uit een knap schot van Til, terwijl de middenvelder in de tweede helft zelf scoorde. Oog in oog met doelman Boevink schoof hij de bal geroutineerd binnen.

Restant van de voorbereiding

Om 14.00 uur spelen PSV en Paderborn opnieuw tegen elkaar, waarbij beide ploegen een volledig nieuw team zullen opstellen.

Voor PSV loopt de voorbereiding daarna langzaam op zijn einde. De Eindhovenaren spelen nog enkele oefenduels, waaronder tegen het Spaanse Valencia CF, voordat op 4 augustus de eerste officiële wedstrijd op het programma staat. Dan neemt PSV het op tegen Feyenoord voor de Johan Cruijff Schaal.

Een week later start PSV de competitie met een thuiswedstrijd tegen RKC.