Verstappen derde in laatste vrije training Hongarije, McLaren maakt indruk

Max Verstappen heeft in de laatste vrije training voor de Grand Prix van Hongarije de derde tijd gereden. McLaren-rijders Lando Norris en Oscar Piastri noteerden de snelste tijden.

De sessie begon rustig met weinig auto's op de baan. Verstappen had het asfalt enkele minuten voor zichzelf toen hij een lange run op de harde band deed. Later in de training verremden onder meer Charles Leclerc en Pierre Gasly zich in de eerste bocht.

Verstappen begon als laatste van de topcoureurs met het rijden van snelle tijden op de zachte band. Bij zijn tweede poging verremde hij zich ook in de eerste bocht, waardoor hij zijn tijd niet meer verbeterde.

Vanmiddag om 16.00 uur wordt de kwalificatie in Boedapest verreden.