Twee mannen opgepakt om dode man (27) in recreatieplas Giesbeek

De politie heeft twee mannen van 27 en 35 jaar uit Polen opgepakt. Zij worden verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de dood van een 27-jarige man - eveneens afkomstig uit Polen - die gisteravond verdronk in de Lathumse Plas bij Rheden.

"We doen onderzoek naar wat er precies gebeurd is", aldus de politie vanochtend. Daarbij worden mensen die iets hebben gezien of gefilmd gevraagd om zich te melden, schrijft Omroep Gelderland. Over de verdere toedracht van het incident is verder niets bekendgemaakt.

De hulpdiensten werden gisteravond kort voor 20.00 uur gealarmeerd over de vermissing van de man. Duikers van de brandweer wisten hem snel te lokaliseren, maar de hulp kwam te laat.