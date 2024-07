Marokkaanse geneeskundestudenten roepen 'weken van woede' uit

Er is niet alleen onbegrip over de onwrikbare houding van de overheid, ook het harde optreden van de politie tijdens een eerdere demonstratie in juli werd door veel Marokkanen gezien als buitensporig. Om de demonstratie in Rabat op te breken werden er waterkanonnen ingezet. Veel Marokkaanse internetgebruikers merkten ook op dat het bizar was om juist dit middel in te zetten gezien de droogte waar het land al zes jaar mee te kampen heeft.

Moeders en oma's

Bij deze demonstratie is er ook een delegatie van de ouders en grootouders van de de studenten aanwezig. Vanuit alle hoeken van het land zijn ze naar Rabat gekomen om hun kinderen en kleinkinderen te steunen. Maar ook om ze bescherming te bieden. Hun aanwezigheid moet ervoor zorgen dat de politie deze keer minder hard optreedt, zo is de gedachte.

De kleinzoon van de 71-jarige Hada uit Marrakech kon er zelf niet bij zijn vandaag. Hij ligt thuis ziek in bed. "Ik ben hier namens mijn kleinzoon, maar ik zie alle studenten hier als mijn kleinkinderen," vertelt ze.

De 48-jarige moeder Fatima komt ook uit Marrakech en is met haar kind afgereisd naar de hoofdstad. Zij vindt het belangrijk om tegen te spreken dat de studenten vooral aan het staken zijn, omdat ze vrezen dat ze straks met hun diploma niet meer kunnen uitwijken naar het buitenland. "Dat is gewoon niet waar. Ze willen gewoon een hogere kwaliteit van onderwijs," legt ze uit.

Braindrain

Hoewel het merendeel van de demonstranten aangeeft juist in Marokko aan de slag te willen gaan als arts, is het grote aantal afgestudeerden dat naar het buitenland vertrekt wel degelijk een serieus probleem voor de Marokkaanse gezondheidszorg.

Volgens de Marokkaanse artsenorganisatie FEML vertrekken er elk jaar naar schatting tussen de 600 en 700 artsen naar het buitenland. Duitsland heeft sinds dit jaar een overeenkomst met Marokko om onder meer zorgpersoneel aan te werven in het Afrikaanse land. De eerste lichting is al vertrokken.

Volgende week moet duidelijk worden of de overheid en de stakende studenten tot een compromis kunnen komen. Moeder Fatima vindt dat deze situatie al lang genoeg heeft geduurd. "Dit is zo'n verspilling van talent, van mensen die graag willen studeren en hun leven willen toewijden aan het dienen van Marokko. Nu dreigt er voor de studenten een heel jaar verloren te gaan en is er nog niets veranderd."