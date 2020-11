Biden op 264 kiesmannen na winst Michigan • Voorlopig geen uitslag Nevada

Het campagneteam van Trump start een rechtszaak om het stemmen tellen in Georgia te pauzeren, zodat poststemmen die na de verkiezingsdag zijn binnengekomen apart worden gelegd. Dat staat in een verklaring die zojuist is vrijgegeven. Volgens de aanklacht zijn ongetelde stembiljetten vermengd met al verwerkte stembiljetten. De voorzitter van de Republikeinse Partij in Georgia heeft aangekondigd in tientallen counties naar de rechter te stappen.

Eenzelfde verzoek is in Pennsylvania en Michigan ingediend. Ook wil Trumps team dat de stemmen in Wisconsin opnieuw worden geteld. In zowel Michigan als Wisconsin heeft Biden de kiesmannen gewonnen.

De kiescommissie in Georgia verwacht vannacht het tellen af te ronden. "We gaan door tot de uitslag hebben", garandeerde een vertegenwoordiger tijdens een korte persconferentie vanavond.