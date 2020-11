Biden wint Arizona • Swing states in voormalige 'blue wall' weer doorslaggevend

Net als vier jaar geleden lijken de verkiezingen van dit jaar beslist te worden door staten die vroeger door het leven gingen als de zogenoemde 'blue wall'. Oftewel de achttien staten in het noordoosten en westen van het land, die de afgelopen decennia traditiegetrouw naar de Democraten gingen.

Michigan, Pennsylvania en Wisconsin spelen daarin een sleutelrol. Vier jaar geleden gingen die staten verrassend naar Trump en ook dit jaar is het spannend in de staten. Daar komt bij dat het hoogstwaarschijnlijk nog wel even duurt voordat er een definitieve uitslag is vanwege de vele Amerikanen die via de post hebben gestemd.

Michigan denkt tot vrijdag nodig te hebben om alle stemmen te tellen. Waarschijnlijk duurt het in Pennsylvania net zo lang voordat er een uitslag is en ook Wisconsin waarschuwde al dat het onmogelijk is vandaag al een winnaar aan te wijzen.