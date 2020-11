Biden op 264 kiesmannen na winst Michigan • Nevada komt mogelijk vannacht met uitslag

De Republikeinen lijken de controle te houden over de Senaat. Op basis van de voorlopige uitslagen lijkt de kleine meerderheid van de partij (53 van de 100 zetels) niet in gevaar te komen. Ook omdat Republikeinse senatoren die volgens de peilingen rekening moesten houden met het verlies van hun zetel, zoals Joni Ernst in Iowa and Steve Daines in Montana, die toch wisten te behouden.

In Colorado versloeg de Democratische oud-gouverneur John Hickenlooper de zittende Republikeinse senator Cory Gardner. In Arizona won oud-astronaut Mark Kelly zoals verwacht van de zittende Republikeinse senator Martha McSally.

Verder werd de fractievoorzitter van de Republikeinen in de Amerikaanse Senaat, Mitch McConnell, herkozen. Ook in onder meer Texas en North Carolina winnen de Republikeinse kandidaten. "Het is niet voorbij totdat elke stem is gesteld", zei Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, nog wel over de voorlopige uitslagen van de verkiezingen voor de Senaat. Bij de verkiezingen is gestemd over 35 van de 100 senaatszetels.

Krappere meerderheid voor Democraten in Huis, strijd om Senaat nog spannend